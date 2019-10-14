Югра закупит новое судно для оказания медпомощи в отдаленных поселениях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2024 намерены приобрести новое судно для оказания в период навигации медицинской помощи жителям отдаленных территорий. Сейчас для этих целей используют теплоход "Николай Пирогов", но через пять лет ему потребуется капитальный ремонт, сообщил в понедельник ТАСС главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

Из-за большой территории округа в некоторые труднодоступные территории можно добраться только по воде.

"Передвижная плавучая поликлиника "Николай Пирогов" эксплуатируется в Югре с 1993 года. Ей необходим капитальный ремонт, в частности, замена двигательной установки. Сейчас речь идет о 100% износе "Николая Пирогова". <…> Планируется, что он встанет на капремонт в 2024 году. К этому моменту мы планируем приобрести новое судно", - сказал он.

Теплоход "Николай Пирогов" - единственное в стране речное судно, которое имеет лицензию на оказание первичной и специализированной медицинской помощи. На судне оборудованы 19 кабинетов, в которых имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат) и малая операционная. Сельские жители имеют возможность пройти полное медицинское обследование, включая лабораторные, функциональные, эндоскопические исследования, УЗИ- и рентген-диагностику. Здесь же посетителей принимают узкие специалисты - терапевт, врачи общей практики, кардиолог, невролог, хирург, офтальмолог, акушер-гинеколог, стоматолог.

Выбор судна

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос, какое судно будет приобретено взамен "Николая Пирогова" - новый теплоход или баржа. "У каждого из вариантов есть свои плюсы. Например, баржа за счет низкой посадки может причалить к необорудованным берегам, она легковозводима, при необходимости адаптируется для людей с ограниченными возможностями здоровья, и на ней нет необходимости содержать судоходную команду", - пояснил Ташланов.

Он добавил, что на "Николае Пирогове" в настоящее время имеется дефицит помещений для помощи жителям удаленных поселений. "На новом судне планируется учесть этот момент, чтобы необходимую помощь могли получить все нуждающиеся жители труднодоступных территорий", - добавил собеседник агентства.

Какое финансирование планируется заложить на данные цели, он не пояснил.

Ежегодно плавполиклиника "Николай Пирогов" посещает около 50 населенных пунктов в частности, в Кондинском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Березовском, Октябрьском и Сургутском районах. Пациенты обращаются к врачам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, зрения, простудой, сердечно-сосудистой системы. За одну навигацию медики оказывают помощь около 10 тыс. жителей.