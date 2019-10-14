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Замглавы администрации Лабытнанги стала мэром города

Решение о назначении Марины Тресковой приняли депутаты городской думы

ТАСС, 14 октября. Замглавы администрации города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Марина Трескова стала главой города. Соответствующее решение принято на заседании депутатов городской думы в понедельник.

"На должность главы Лабытнанги назначена Марина Ароновна Трескова", - сказал председатель гордумы Евгений Зуйков по итогам голосования депутатов.

Прием документов на конкурс по выбору главы Лабытнанги завершился 8 октября. На конкурс были поданы заявки от трех кандидатов: начальника отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Лабытнанги Евгения Сорокина, от начальника управления экономики города Виталия Баева и от замглавы городской администрации Марины Тресковой.

Лабытнанги - небольшой город в ЯНАО, расположенный на реке Оби, напротив столицы округа Салехарда. В нем проживают около 26 тыс. человек.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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