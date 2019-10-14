Синоптики прогнозируют заморозки в Уральском федеральном округе в середине октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Заморозки ожидаются во всех регионах Уральского федерального округа в середине октября. Об этом сообщили пресс-службы региональных управлений МЧС и гидрометцентры.

"Заметное понижение температуры [в Свердловской области] будет в четверг-пятницу, 17 и 18 октября. В пятницу мы рассчитываем, что будут осадки в виде снега, и, может быть, снег заляжет, объем пока не понятен, но возможна гололедица. В конце недели ночью возможно понижение температуры до 5-6 градусов ниже нуля. На начало следующей недели потепление не планируется", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в регионе с 14 по 16 октября ожидаются дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью - плюс два, плюс семь градусов Цельсия, в северных муниципалитетах ожидается похолодание до минус пяти градусов, днем - от плюс 5 до плюс 10 градусов. По данным тюменского гидрометцентра, 17 октября в большинстве районов региона ожидается снег. Температура воздуха в эти дни может понизиться ночью до минус 7, днем - до минус 4 градусов.

В Челябинскую область заморозки придут в четверг: ночью температура опустится до минус 1 градуса. В субботу, 19 октября, по данным Гидрометцентра России, ожидается снег, температура ночью опустится до минус 5 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе заморозки начнутся во вторник, 15 октября. Температура ночью опуститься до минус 3 градусов, ожидаются осадки в виде снега.

Штормовое предупреждение объявлено в Курганской области. "15 октября в северо-западных районах области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс горимости леса", - говорится на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно данным синоптиков, 15 октября в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем будет до 11 градусов тепла. По данным Гидрометцентра России, в воскресенье, 20 октября, в регионе ночью ожидается похолодание до минус девяти градусов.