Власти Екатеринбурга планируют дальше внедрять практику опросов населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга планирует дальше применять практику общегородских опросов после завершения опроса жителей города по месту строительства кафедрального собора Святой Екатерины. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В Екатеринбурге 13 октября прошел первый общегородской опрос, на котором горожане выбирали место строительства храма. По его итогам из двух площадок выиграл участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре.

"Есть у нас еще один вопрос, чтобы посмотреть его таким же образом, через опрос. Он связан со строительством мусорных полигонов, это (вопрос их строительства - прим. ТАСС) вызывает достаточно серьезный интерес со стороны горожан, есть и другие объекты. Будем этот механизм обкатывать", - сказал Высокинский.

По его словам, для воплощения этой идеи нужно будет провести анализ работы и исправить недочеты. "[Это касается] процедуры подсчета голосов, чтобы это было по времени менее затратно. Будем смотреть процедуры голосования, анализировать наши компьютерные программы, которые не позволяют голосовать во второй раз. Какие-то вещи [можно] делать онлайн, с применением сотовых сетей и технологии", - отметил Высокинский, добавив, что власти и общественность будут в дальнейшем обсуждать архитектуру нового собора, а также новые объекты строительства.