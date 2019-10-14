Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Екатеринбурга планируют дальше внедрять практику опросов населения

По словам мэра Александра Высокинского, на один из опросов могут вынести проблему строительства мусорных полигонов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга планирует дальше применять практику общегородских опросов после завершения опроса жителей города по месту строительства кафедрального собора Святой Екатерины. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В Екатеринбурге 13 октября прошел первый общегородской опрос, на котором горожане выбирали место строительства храма. По его итогам из двух площадок выиграл участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре.

"Есть у нас еще один вопрос, чтобы посмотреть его таким же образом, через опрос. Он связан со строительством мусорных полигонов, это (вопрос их строительства - прим. ТАСС) вызывает достаточно серьезный интерес со стороны горожан, есть и другие объекты. Будем этот механизм обкатывать", - сказал Высокинский.

По его словам, для воплощения этой идеи нужно будет провести анализ работы и исправить недочеты. "[Это касается] процедуры подсчета голосов, чтобы это было по времени менее затратно. Будем смотреть процедуры голосования, анализировать наши компьютерные программы, которые не позволяют голосовать во второй раз. Какие-то вещи [можно] делать онлайн, с применением сотовых сетей и технологии", - отметил Высокинский, добавив, что власти и общественность будут в дальнейшем обсуждать архитектуру нового собора, а также новые объекты строительства.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма
Площадка бывшего Приборостроительного завода в историческом центре города получила 57,66% голосов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС