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Уральский суд подтвердил завершение банкротства советовавшего меньше питаться депутата

В июле 2016 года суд признал Илью Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Уральского округа не стал отменять судебные акты о завершении процедуры банкротства депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, советовавшего россиянам меньше питаться в кризис. Об этом говорится в материалах, опубликованных в понедельник в электронной картотеке арбитражных судов.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в документах.

В июле 2016 года суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка, а областное управление ФССП в связи с 196 млн рублей долга ограничивало ему выезд за рубеж. В мае 2018 года Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве депутата и освободил его от уплаты 160 млн рублей долга. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, но решение оставили без изменения, после чего банк направил кассационную жалобу.

Совет жителям России поменьше питаться в кризис из-за роста цен на продукты Гаффнер озвучил в январе 2015 года.

Теги
РоссияСвердловская область
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