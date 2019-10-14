Ямальские спортсмены представят Россию на Арктических зимних играх в Канаде в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спортсмены из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представят Россию на Арктических зимних играх, которые пройдут в Канаде с 15 по 21 марта 2020 года. Всего в Канаду отправятся 100 ямальских спортсменов, сообщили журналистам в пресс-службе правительства ЯНАО в понедельник.

"Ямальские спортсмены - единственные представители России на этих международных состязаниях [Арктических зимних играх], которые пройдут 15-21 марта следующего года. Команда отправится в Уайтхорс (Канада) в составе 100 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спортсмены выступят в беге на снегоступах, мини-футболе, настольном теннисе, арктическом многоборье, биатлоне на лыжах, биатлоне на снегоступах, стрельбе из лука, фигурном катании и лыжных гонках.

Арктические зимние игры - соревнования, способствующие развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни и укреплению дружбы между странами-участниками. Игры проводятся с 1970 года раз в два года, их участниками являются представители России, Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. С 2004 года Россию на играх представляет команда Ямала.

ЯНАО претендует на проведение первых в России Арктических зимних игр в 2026 году. В качестве потенциального места проведения соревнований выбран Салехард, где есть спортивные залы и комплексы, гостиницы, кафе и рестораны, учреждения культуры. В рамках проведения Игр 2018 года (прошли в марте в Канаде) предварительная заявка региона получила одобрение членов международного комитета. Дальнейшее решение по российской заявке будет приниматься в марте 2020 года на заседании Международного комитета Арктических зимних игр.