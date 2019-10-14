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Аптекарский сад в Тобольске станет благоустроенной оздоровительной зоной

Сад был основан в первой половине XIX века, масштабных работ по его благоустройству никогда не проводилось

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области намерены воссоздать на территории одного из старейших городов Урала - Тобольска - многофункциональную рекреационную зону. Реконструкцию и благоустройство проведут в Аптекарском саду, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте губернатора области.

Вопросы благоустройства общественных пространств в Тобольске, в том числе Аптекарского сада, глава региона Александр Моор обсуждал с жителями города во время своей рабочей поездки в августе 2018 года. Тогда он предложил им самим выбрать объекты по благоустройству. В 2019 году появился проект по благоустройству первой культурной лесопосадки в Тобольске.

"Губернатор Александр Моор подписал распоряжение о выделении денежных средств на разработку проектной документации по благоустройству Аптекарского сада. За счет этого в муниципальном образовании будут выполнены проектные работы, инженерно-геодезические изыскания, государственная экспертиза проектной документации. Мероприятия по воссозданию в Тобольске Аптекарского сада позволят ему стать многофункциональной рекреационной зоной", - говорится в сообщении.

Аптекарский сад был основан в первой половине XIX века. На сегодняшний день его территория является местом охраняемого природного ландшафта.

"С момента его появления масштабных работ по благоустройству никогда не проводилось. Среди местного населения и туристов он пользуется большой популярностью. Какие суммы будут затрачены на запланированные работы, неизвестно. В бюджет муниципального образования средства пока не доведены", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Тобольска. В мэрии уточнили, что в скором времени намерены благоустроить и Александровский сад.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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