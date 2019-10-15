В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве мужчины

ЧЕЛЯБИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинске подозреваемого в убийстве мужчины и ранении еще двух человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета России.

Конфликт произошел в ночь на понедельник в одном из дворов Курчатовского района города. В результате в медучреждения поступили трое местных жителей с огнестрельными ранениями, один из которых впоследствии умер.

"Следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") УК РФ. <…> Был задержан 50-летний житель Челябинска", - говорится в сообщении.

Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.