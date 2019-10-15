Жители Югры высказались за вариант герба региона с темными медведями и княжеской короной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Эскиз нового герба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) с темными медведями и княжеской короной набрал 51,3% голосов жителей в ходе общественного обсуждения онлайн. За него проголосовали более 2,5 тыс. участников опроса, сообщили во вторник журналистам в департаменте общественных и внешних связей региона.

Герб ХМАО - единственный в Уральском федеральном округе, который не зарегистрирован в профильном реестре, поскольку в 2008 году не прошел экспертизу в геральдическом совете при президенте РФ. Разработка нового герба ведется с 2017 года. В том же году на общественные обсуждения был вынесен новый вариант герба, жители высказали ряд замечаний. С их учетом в сентябре 2019 года власти региона представили четыре новых эскиза герба и вынесли их на общественное обсуждение. На них изображены медведи, стоящие на зеленых кедровых ветвях и держащих в лапах флаги щит, на котором изображена двуглавая птица из преданий народов ханты и манси. Отличаются эскизы цветом окраса медведей и формой короны над щитом.

"Подведены итоги общественного обсуждения эскиза геральдического символа региона, <…> которое проходило с 1 по 13 октября. Всего в нем приняли участие более 5 тыс. человек. В итоге большинство респондентов отдали свои голоса эскизу под № 4 - за него проголосовали свыше 2,5 тыс. участников опроса, или 51,3%. <…> На этом эскизе темный цвет медведей и княжеская корона темно-малинового бархата с тремя видимыми золотыми дугами, усеянными жемчужинами, над которыми располагается золотая держава с крестом", - говорится в сообщении.

Вариант с золотыми медведями и короной темно-малинового бархата набрал 36,3% голосов, вариант с темными медведями и золотой короной набрал 6,3% голосов, а вариант с золотыми медведями и аналогичного цвета короной набрал 4,5% голосов.

Как ранее поясняли ТАСС в региональном департаменте общественных и внешних связей, решение по новому гербу региона планируется принять до конца текущего года с учетом мнений и пожеланий жителей.