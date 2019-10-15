Следователи установили обстоятельства гибели двух полицейских в Ноябрьске летом 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Следственными органами следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) в ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения тел двух сотрудников полиции и супруги одного из них со следами криминальной смерти, установлены обстоятельства совершенного преступления. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Утром 3 июня в Ноябрьске были обнаружены тела двух сотрудников полиции, а также тело супруги одного из них. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц".

"Установлено, что обвиняемый в течение 2019 года находился в подавленном состоянии, вызванным неразрешимыми финансовыми трудностями, неудовлетворенностью работой, долгами по кредитам, а также иными личными обстоятельствами. Незадолго до трагических событий он высказывал своей супруге намерения покончить жизнь самоубийством и совершить убийство кого-либо из своих знакомых, полагая, что таким образом ему легче будет уйти из жизни. Следствием проведена проверка обстоятельств прохождения службы обвиняемого, по результатам которой установлено, что мужчина в период прохождения службы в отделе не привлекался к дисциплинарной ответственности, в конфликты с руководством не вступал, характеризовался положительно, имел ряд благодарностей по службе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, между обвиняемым и потерпевшим имелся конфликт, связанный с исполнением служебных обязанностей. По заключению комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизы, в психическом состоянии обвиняемого усматривались признаки депрессии, что с высокой долей вероятности оказало существенное влияние на его поведение в момент совершения преступления и самоубийства. Для выяснения обстоятельств произошедшего в Ноябрьск была направлена группа сотрудников Главного управления собственной безопасности и Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России.