Военные подавили системы наведения ракет и самолетов "противника" на учениях на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады радиоэлектронной борьбы подавили системы разведки и воздушного нападения условного противника в ходе учений, прошедших на полигоне в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа во вторник.

"По легенде учений военнослужащим расчетов комплексов "Мурманск" предстояло обнаружить и дезорганизовать каналы связи и управления условного противника на расстоянии до 3 тыс. километров. Воздушные штабы, самолеты-разведчики, ударные дроны и системы управления высокоточным вооружением условного противника стали целями комплексов "Мурманск", - сообщили в пресс-службе.

Операторы расчетов отработали избирательное сканирование боевых частот условного противника, обнаружили их и подавили, тем самым защитив полевые пункты управления войск от средств радиоразведки и средств воздушного нападения условного противника. "Всего к учениям было привлечено свыше 600 военнослужащих и более 150 единиц специальной техники и транспортных средств систем обеспечения", - добавили в округе.