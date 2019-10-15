Минкультуры РФ выделит 110 млн рублей на проект "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выделит более 100 млн рублей на строительство культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", который откроется в ноябре 2020 года в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина во вторник.

В апреле с просьбой выделить из федерального бюджета средства на технологическое оборудование для центра к министру культуры Владимиру Мединскому обратились власти города.

"Средства бюджета Свердловской области и в этом году выделялись в том количестве, в каком было необходимо. И в следующем году они будут выделены. Более того, нас неоднократно посещал министр культуры РФ Владимир Мединский, который нам пообещал [средства], но самое главное - выполнил обещание. И мы сегодня имеем подтверждение того, что 110 млн рублей [будет получено от Минкульта]. 78 млн рублей будут выделены в начале следующего года. Эти средства музей потратит на приобретение специального технологического оборудования для того, чтобы должным образом были развешаны шедевры, чтобы был оборудован специальный свет", - сказала Учайкина.

По ее словам, открытие центра "Эрмитаж-Урал" пройдет в два этапа. "К апрелю мы откроем и презентуем само учреждение, а к ноябрю мы будем заниматься его наполнением", - сказала министр.

Центр будет размещен в двух зданиях: в здании на улице Вайнера, 11 будут экспозиции, а на улице Вайнера, 16 - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. На строительство центра уже выделено около 600 млн рублей.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.