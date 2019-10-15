Дальнемагистральный Ил-18Е передадут войскам ЦВО до конца месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-18Е поступит на вооружение транспортного авиационного полка, дислоцированного в Свердловской области. Поставка самолета планируется до конца октября текущего года, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Самолет будет применяться для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа в зоне ответственности Центрального военного округа во время учений и тренировок", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой во вторник.

Ил-18Е - дальнемагистральный пассажирский самолет, который может совершать полеты от 3 тыс. км до 6.5 тыс. км без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 600-650 км/ч. Кроме того, самолет является одним из безопасных пассажирских лайнеров.