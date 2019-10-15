В Тобольске к трем годам колонии приговорили полицейского, избившего задержанного

ТЮМЕНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Тобольский городской суд Тюменской области приговорил местного полицейского к трем годам в колонии общего режима. Сотрудник патрульно-постовой службы жестоко избил задержанного, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой городского суда Тобольска.

"Инцидент произошел 6 сентября 2018 года в полицейском участке Тобольска. Сотрудник ППС нанес одному из задержанных неустановленным предметом удары в паховую область. Подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили ему в течение двух лет работать полицейским", - говорится в сообщении.

При вынесении приговора суд учел противоправные действия как самого потерпевшего, так и факт оказания полицейским ему помощи, а также наличие у подсудимого малолетних детей.