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В Тобольске к трем годам колонии приговорили полицейского, избившего задержанного

Инцидент произошел 6 сентября 2018 года в полицейском участке

ТЮМЕНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Тобольский городской суд Тюменской области приговорил местного полицейского к трем годам в колонии общего режима. Сотрудник патрульно-постовой службы жестоко избил задержанного, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой городского суда Тобольска.

"Инцидент произошел 6 сентября 2018 года в полицейском участке Тобольска. Сотрудник ППС нанес одному из задержанных неустановленным предметом удары в паховую область. Подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретили ему в течение двух лет работать полицейским", - говорится в сообщении.

При вынесении приговора суд учел противоправные действия как самого потерпевшего, так и факт оказания полицейским ему помощи, а также наличие у подсудимого малолетних детей.

Теги
РоссияТюменская область
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