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"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Алма-Ату

До этого полеты между городами не выполнялись
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" с 22 декабря запускают новый рейс Екатеринбург - Алма-Ата (Казахстан) - Екатеринбург, сообщила во вторник пресс-служба авиакомпании.

"С 22 декабря мы открываем новый рейс Екатеринбург - Алма-Ата - Екатеринбург", - говорится в сообщении.

До этого из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Алма-Ату рейсы не выполнялись.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года она перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.

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КазахстанРоссияСвердловская область
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