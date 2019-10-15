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ТюмГУ вошел в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Азии

Вуз поместили в группу "растущих" университетов 211-220

ТЮМЕНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) вошел в рейтинг QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2020 (Развивающаяся Европа и Центральная Азия). Рейтинг подготовлен по итогам 2019 года, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"ТюмГУ расположился в группе "растущих" университетов 211-220", - сообщили агентству, отметив, что самыми динамичными показателями университета стали соотношение научно-практической работы и [обучения] студентов и создание международных исследовательских коллабораций.

Отмечается, что в опубликованном рейтинге впервые проанализированы данные по 354 университетам Казахстана, Турции, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Чешской Республики, Армении, Азербайджана, Польши, Словакии, Белоруссии, Сербии и других стран. "Составители рейтинга оценили университеты по таким показателям как исследовательская деятельность, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей", - отметили в пресс-службе.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков прокомментировал попадание вуза в рейтинг. "К настоящему времени у нас созданы два принципиально новых конкурентоспособных на глобальном уровне научно-образовательных подразделения (SAS и X-BIO), внедрена новая модель образования на основе индивидуальных образовательных траекторий, почти с нуля выстроены отношения с крупнейшими работодателями - лидерами рынков. В итоге стали появляться первые достижения в признанных мировых рейтингах", - отметил он.

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РоссияТюменская область
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