Уральский завод противогололедных материалов модернизирует производство в 2020 году

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Уральский завод противогололедных материалов в городе Краснокамске Пермского края планирует к лету 2020 года модернизировать производство в рамках инвестиционного контракта, объем инвестиций составит 2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил генеральный директор компании Дмитрий Пылев на заседании регионального правительства.

"Нам удалось подписать СПИК на модернизацию производства на промышленной площадке в Краснокамске через внедрение передового высокотехнологичного оборудования и создания производства замкнутого цикла. Объем инвестиций составит более 2 млрд рублей, контракт заключен на восемь лет, объем выручки составит 13 млрд рублей, объем налогов за период действия контракта 2 млрд рублей", - сказал он.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил на заседании, что в регионе реализуются 78 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,5 трлн рублей.

"При этом почти 700 млрд рублей - инвестиции в новые производства с созданием 10 тыс. рабочих мест. Три тысячи рабочих мест по этим инвестконтрактам уже создано", - отметил он.

Заместитель председателя правительства Пермского края - министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов добавил, что благодаря реализации ключевых инвестпроектов реальная средняя заработная плата в промышленности в первом полугодии 2019 года превысила уровень зарплаты 2018 года на 3,8% и составила более 45,5 тыс. рублей.

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) сотрудничает с ведущими российскими НИИ и экологическими организациями, что позволяет выпускать многокомпонентные, экологически безопасные материалы. Также производит противообледенительную жидкость для обработки самолетов, реагент для нефтесервиса.