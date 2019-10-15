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Форум северных муниципалитетов в Сургуте посетят более 700 гостей

На форуме пройдут дебаты "Север скорее жив или Север скорее мертв" и баттл о плюсах работы на корпорацию или на себя между работниками "Газпрома" и предпринимателями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. Организаторы II Форума северных муниципалитетов, который 16-17 октября пройдет в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), ожидают не менее 700 человек из регионов России и иностранных государств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сургутского района.

"На форум приедут участники и гости примерно из 20 регионов страны и 10 стран. В частности, из Нидерландов, Сербии и Австралии. В их числе представители федеральных и региональных органов власти, политологи, ученые, эксперты в области маркетинга и развития бизнеса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участники форума будут обсуждать новые идеи и решения в области устойчивого развития северных территорий. "Данный форум - площадка для обмена лучшими практиками, обсуждения наиболее острых вопросов, налаживания диалога между обществом, бизнесом и властью", - добавили в пресс-службе.

Ключевыми мероприятиями форума станут панельные дискуссии, посвященные комфортному развитию бизнеса в северных условиях и благоустройству северных территорий.

"В программе съезда заявлены такие живые мероприятия, как дебаты "Север скорее жив или Север скорее мертв" и баттл о плюсах работы на корпорацию или на себя между работниками "Газпрома" и предпринимателями, урбанистические чтения, а Российская академия наук организует площадку, посвященную 95-летию Сургутского района", - отметил собеседник агентства.

Организатором II Форума северных муниципалитетов выступает администрация Сургутского района при поддержке полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе и Общественной палаты РФ.

Теги
АвстралияНидерландыРоссияСербияХанты-Мансийский автономный округ
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