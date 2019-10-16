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На Урале сотрудника МВД осудили за угон автомобилей

Он входил в состав преступной группы, которая осенью 2017 года похитила в Екатеринбурге четыре автомобиля на 3,2 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудник Отдела уголовного розыска Управления МВД России по Екатеринбургу приговорен к шести годам лишения свободы за угон автомобилей. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых преступлениях, злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах", "Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" Уголовного Кодекса РФ", - говорится в сообщении.

Оперуполномоченный входил в состав группы по угону автомобилей, которая осенью 2017 года похитила в Екатеринбурге четыре автомобиля на общую сумму более 3,2 млн рублей. Еще двое участников преступной группы получили 7 и 8 лет лишения свободы.

Отмечается, что угонщики использовали техническое средство, предназначенное для перехвата и эмулирования радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций - код-граббер. Похищаемые автомобили перегонялись в заранее арендованный гаражный бокс. Злоумышленники были пойманы при угоне пятого автомобиля.

"Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу", - уточняет пресс-служба.

Теги
РоссияСвердловская область
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