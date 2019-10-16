Депутаты в селах и поселках Югры смогут не подавать декларации о доходах и имуществе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в среду приняла изменения в закон о мерах по противодействию коррупции в регионе. Теперь депутатам сельских поселений, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, можно не подавать декларации о доходах и имуществе.

"Законопроектом из группы лиц, представляющих сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера исключены <…> [депутаты], осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, которые в отчетном периоде не совершали сделок", - говорится в пояснительной записке к принятым изменениям на сайте Думы Югры.

Как пояснил журналистам председатель регионального парламента Борис Хохряков, процесс заполнения декларации депутатами в сельской местности был сложным, но теперь данная процедура облегчена. "Если человек в селе стал депутатом, он в течение четырех месяцев один раз подает декларацию. Потом, когда наступает период подведения итогов за год, если у него нет приобретений на сумму свыше трех годовых заработных плат вместе с супругой, тогда ему заполнять декларацию не нужно. Он подает уведомление на уполномоченное губернатором лицо и декларацию не заполняет", - привели его слова в пресс-службе Думы Югры.

По словам Хохрякова, эти поправки очень важны. "Не такие большие доходы у сельских депутатов, чтобы заполнять каждый год декларацию. А для ее заполнения необходим определенный опыт, навыки", - отметил он.

Как пояснили ТАСС в департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики Югры, согласно принятым поправкам, изменилась также мера ответственности за некачественное и несвоевременное предоставление декларации. "Ранее применялось только лишение депутатских полномочий. Поправками внесены новые меры - лишение премии, предупреждение или снятие с должности народного избранника, являющегося, например, заместителем председателя думы или руководителем комитета", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего поправки затронут чуть более 41% от всех депутатов в регионе. "В настоящее время в Югре 1231 депутат. Поправки коснутся 505 из них", - уточнили ТАСС в департаменте.