Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты в селах и поселках Югры смогут не подавать декларации о доходах и имуществе

Согласной изменениям в региональном законодательстве, это будет возможно, если у депутата нет приобретений на сумму свыше трех годовых заработных плат вместе с супругой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в среду приняла изменения в закон о мерах по противодействию коррупции в регионе. Теперь депутатам сельских поселений, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, можно не подавать декларации о доходах и имуществе.

"Законопроектом из группы лиц, представляющих сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера исключены <…> [депутаты], осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, которые в отчетном периоде не совершали сделок", - говорится в пояснительной записке к принятым изменениям на сайте Думы Югры.

Как пояснил журналистам председатель регионального парламента Борис Хохряков, процесс заполнения декларации депутатами в сельской местности был сложным, но теперь данная процедура облегчена. "Если человек в селе стал депутатом, он в течение четырех месяцев один раз подает декларацию. Потом, когда наступает период подведения итогов за год, если у него нет приобретений на сумму свыше трех годовых заработных плат вместе с супругой, тогда ему заполнять декларацию не нужно. Он подает уведомление на уполномоченное губернатором лицо и декларацию не заполняет", - привели его слова в пресс-службе Думы Югры.

По словам Хохрякова, эти поправки очень важны. "Не такие большие доходы у сельских депутатов, чтобы заполнять каждый год декларацию. А для ее заполнения необходим определенный опыт, навыки", - отметил он.

Как пояснили ТАСС в департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики Югры, согласно принятым поправкам, изменилась также мера ответственности за некачественное и несвоевременное предоставление декларации. "Ранее применялось только лишение депутатских полномочий. Поправками внесены новые меры - лишение премии, предупреждение или снятие с должности народного избранника, являющегося, например, заместителем председателя думы или руководителем комитета", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего поправки затронут чуть более 41% от всех депутатов в регионе. "В настоящее время в Югре 1231 депутат. Поправки коснутся 505 из них", - уточнили ТАСС в департаменте.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
В Сургуте 1,5 года колонии получил местный житель, который сжег венок в Вечном огне
Мужчину задержали 5 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС