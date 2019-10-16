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Купола на соборе в Екатеринбурге, место которого выбрали на опросе, установят к 2023 году

По словам главы города Александра Высокинского, в скором времени начнутся проектные работы, разработка необходимой градостроительной документации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Установку куполов на соборе святой Екатерины в Екатеринбурге завершат к 2023 году. Об этом в кулуарах форума "Дорога-2019" сообщил ТАСС глава города Александр Высокинский.

В воскресенье 13 октября прошел опрос по выбору площадки для строительства храма. По итогам опроса победил участок в историческом центре Екатеринбурга, где сейчас располагается здание бывшего Приборостроительного завода.

"Сейчас пойдут проектные работы, разработка необходимой градостроительной документации. Постараемся к 2023 году купола установить", - сказал Высокинский, добавив, что на отделку потребуется много времени.

О соборе

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан, и 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

После этого президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

О форуме "Дорога"

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

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