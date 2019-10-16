Развитие северных муниципалитетов обсудят более 700 участников форума в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. II Форум северных муниципалитетов, который открылся в среду в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) и продлится до 17 октября, собрал на своей площадке более 700 экспертов в области маркетинга и развития бизнеса, ученых, политологов, представителей власти и бизнеса, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

На форум приехали участники из 20 регионов России, а также гости из Нидерландов, Сербии и Австралии. Среди них временно поверенный в делах посольства Республики Сербия в РФ Славалюб Царич, профессор школы коммерции Университета Квинсленда (Австралия) Кази Согах, член центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта (ОНФ) Азат Газизов. Организатором выступает администрация Сургутского района при поддержке полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе и Общественной палаты РФ.

"На протяжении двух дней эксперты, представители власти и бизнеса будут обсуждать развитие северных муниципалитетов. Например, как им быть успешными в нынешних экономических условиях, внедрять инновации в сфере бизнеса, как устранить административные барьеры и привлечь инвестиции. <…> Данный форум - площадка для обмена лучшими практиками, обсуждения наиболее острых вопросов, налаживания диалога между обществом, бизнесом и властью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди основных мероприятий - панельные дискуссии, посвященные комфортному развитию бизнеса в северных условиях и благоустройству северных территорий, дебаты "Север скорее жив или Север скорее мертв" и баттл о плюсах работы на корпорацию или на себя между работниками компании "Газпром" и предпринимателями, а также урбанистические чтения.

Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе открытия форума, ключевая цель мероприятия - найти ответы вопросы о перспективах северных территорий, развития их экономики. "Год назад я видел график, на котором, по прогнозам экспертов, мировое потребление нефти к 2050 году сократится в два раза. Две недели назад я видел график, по которому потребление нефти сократится вдвое к 2037 году. Чуть более 100 лет назад самым торгуемым коммодитиз (биржевым товаром - прим. ТАСС) был каменный уголь. Сейчас нам это кажется смешным. Что будет с нашим основным активом - нефтью - через 15, 20, 30 лет?" - цитируют его в оргкомитете.

Трубецкой добавил, что Сургутский район - крупнейший муниципалитет Югры по промышленному производству, который ведет политику диверсификации экономики. Так, в числе реализуемых проектов - индустриальный парк, промышленно-логистический парк, комплекс по металлообработке компании "Северсталь" и итальянской Tenaris, а также комплекс переработки фракции моторных топлив Сургутского завода по стабилизации конденсата компании "Газпром переработка", которые позволят создать более 6 тыс. рабочих мест.