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Беженец из Сирии отсудил у свердловского Минздрава 1 млн руб. за работу сельским врачом

Весной 2018 года он получил гражданство и обратился в ведомство с заявлением о выплате ему компенсации как врачу, прибывшему работать в сельскую местность, в чем ему было отказано

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Беженец из Сирии, устроившийся на работу врачом в поселке Буланаш Свердловской области, отсудил у регионального Минздрава миллион рублей компенсации за работу в сельской местности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного суда.

"Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга. Министерство здравоохранения Свердловской области обязано заключить с истцом договор на единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей с последующей ее выплатой в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданин Сирии прибыл в Свердловскую область в 2016 году и в этом же году устроился на работу врачом приемного отделения Буланашской поселковой больницы. Весной 2018 года он получил гражданство и обратился в региональный Минздрав с заявлением о выплате ему компенсации в 1 миллион рублей как врачу, прибывшему работать в сельскую местность. Министерство в выплате отказало.

Ранее иск рассматривался в Ленинском районном суде Екатеринбурга и был удовлетворен. Областное министерство обжаловало решение в Свердловском областном суде. "В апелляционной жалобе ответчик просил принять по делу решение об отказе в удовлетворении иска, настаивая на том, что у истца нет права на получение спорной компенсации при обращении за ней в 2018 году, трудоустройстве в сельскую больницу в 2016 году и при нереализации права на выплату в 2016, 2017 годах", - уточняется в сообщении суда.

В пресс-служба регионального Минздрава ситуацию пока не комментируют.

Теги
РоссияСвердловская область
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