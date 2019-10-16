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Эксперт считает, что "северные" надбавки мешают конкуренции бизнеса в России

Вице-президент "Опоры России" Азат Газизов отметил, что после распада СССР нагрузку в виде этой системы перенесли на малый и средний бизнес

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. Выплата бизнесом "северных" надбавок в Ханты-Мансийском автономном округе создает антиконкурентные условия для предпринимателей в Югре, эти механизмы надо перестраивать, сообщил в среду журналистам вице-президент "Опоры России" Азат Газизов на II Форуме северных муниципалитетов.

"Северные" надбавки к зарплате начисляют сотрудникам, работающим в районах Крайнего Севера или на приравненных к ним местностях. Конституционный суд РФ 7 декабря 2017 года постановил начислять северные надбавки сверх величины МРОТ.

"С советских времен осталась система "северных" надбавок. Государство в те годы в стратегическом плане решало вопрос, как привлекать рабочую силу, и установило повышающие коэффициенты. После распада СССР эту нагрузку перенесли на малый и средний бизнес. <…> В итоге мы получили ситуацию, когда ведущие одинаковый бизнес предприниматели на "большой земле" и в Сургуте (крупнейший город Югры - прим. ТАСС) имеют неравные конкурентные условия, то есть один должен платить данные надбавки, а другой - нет", - сказал он.

Газизов добавил, что еще одним сдерживающим фактором для развития бизнеса в Югре является малое количество клиентов, искать которых надо за границей. "У бизнеса на севере гораздо меньше клиентов, чем на "большой земле". <…> Сейчас, когда рынки ужались, одно из направлений, где предпринимательство может развиваться, - экспорт. И в национальном проекте по малому и среднему предпринимательству это включено в ключевые показатели", - добавил он.

II Форум северных муниципалитетов проходит в Сургуте с 16 по 17 октября. В нем участвуют более 700 экспертов в области маркетинга и развития бизнеса, ученых, политологов, представителей власти и бизнеса из регионов России и стран зарубежья. Организатором выступает администрация Сургутского района при поддержке полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе и Общественной палаты РФ.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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