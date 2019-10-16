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Свердловской области нужно 65 тыс. мест для перехода работы школ в одну смену

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе региона Евгению Куйвашеву подготовить предложения об изменениях, которые необходимо внести в санитарные нормы при строительстве школ и детсадов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву подготовить предложения об изменениях, которые необходимо внести в санитарные нормы при строительстве школ и детских садов.

"Вообще-то, я несколько раз давал поручения разобраться с существующими санитарными нормами и правилами в части их соответствия современной жизни, потому что многие из них были утверждены еще в 50-60-е годы, рассчитаны совершенно на другую экономику и на другие технологии, - сказал Медведев. - Часть этих дефектов устранена, а часть, наверное, нам придется по сути отсечь в ходе работы над регуляторными правилами в рамках процессов по снижению административной нагрузки". Премьер попросил губернатора сформулировать предложения и представить их в правительство в случае, если в регионе есть проблемы, которые сковывают возможность использования проектов повторного применения или индивидуальных проектов строительства.

Куйвашев рассказал о социально-экономическом развитии области, в частности, он сделал акцент на строительстве социальных объектов, учреждений образования и здравоохранения. "Могу сказать, что в части образования мы наметили себе программу перехода в односменный режим работы [школ]", - сказал он. По словам главы региона, в предыдущие годы основной упор был на строительство детских садов, в области было введено свыше 360 таких объектов, что дало около 60 тысяч новых мест.

Для того, чтобы перевести все школы на обучение в одну смену, нужно создать 65 тысяч учебных мест. Куйвашев также доложил, что для решения проблемы с яслями еще предстоит создать 4 тысячи мест, однако эта работа идет в плановом порядке. "Через три года, как и предписано, мы эту проблему решим", - заверил он. "Это очень важно, поскольку это возможность для мам выйти на работу", - прокомментировал Медведев.

Куйвашев пожаловался, что особые сложности вызывает реконструкция существующих школ. Он привел в пример районы старой застройки. До реконструкции школа могла вмещать 600 учеников, однако, после проведения работ, с учетом применения современных норм и правил, ее возможности заметно сужаются.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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