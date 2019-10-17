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Продукция "УВЗ" в Нижнем Тагиле по итогам 2019 года станет на 50% гражданской

По словам главы корпорации Александра Потапова, после достижения этого показателя завод прекратит наращивать долю гражданской продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Доля гражданского производства "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле в 2018 году по прогнозам составит 50%. При этом показатели по всей научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") прогнозируются на уровне прошлого года - 38%. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава корпорации Александр Потапов.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю гражданской продукции в общем объеме производства на предприятиях ОПК минимум до 17% к 2020 году, 30% - к 2025 году и 50% - к 2030 году.

"По 2018 году у нас 38% [доля гражданской продукции] по корпорации в целом, по непосредственно "Уралвагонзаводу" в Нижнем Тагиле - драйверу всей корпорации и головной структуре - у нас 46,4%. В этом году по прогнозам соотношение гражданской тематики к военной по корпорации в целом порядка 38% - на том же уровне, а доля гражданской продукции в структуре выручки самого завода может подняться до 50%", - сказал Потапов.

Глава корпорации добавил, что после достижения показателя в 50% завод прекратит наращивать долю гражданской продукции. "Мы не стремимся наращивать, потому что сама идея диверсификации, которая ставилась перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), преследовала в том числе и сохранение квалифицированных сотрудников, выполняющих гособоронзаказ. В силу того, что гособоронзаказ может меняться в сторону уменьшения, нам необходимо сохранять рабочие места и специалистов для того, чтобы они продолжали работать на наших заводах. Диверсификация - это один из элементов сохранения обороноспособности страны, и в этом смысле для нас параметр 50 на 50 наиболее устойчивый сам по себе", - пояснил Потапов.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы и тяжелые огнеметные системы. УВЗ также является разработчиком и изготовителем различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.

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