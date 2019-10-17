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Три человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем в Свердловской области

Авария произошла на дороге Екатеринбург - Тюмень в Талицком городском округе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Грузовик и легковушка столкнулись на дороге Екатеринбург - Тюмень в Талицком городском округе в Свердловской области. В результате аварии погибли три человека, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"В четверг около 8:00 (6:00 мск) на 195-м километре автодороги ... водитель автомобиля Renault Megane, двигаясь со стороны города Тюмень в сторону города Екатеринбург, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного направления, и столкновение с грузовым автомобилем ДАФ. В результате ДТП на месте происшествия скончались три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на трассе организовано реверсивное движение.

Теги
РоссияСвердловская область
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