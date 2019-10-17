В Магнитогорске опрокинулась маршрутка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на центральной улице в Магнитогорске (Челябинская область) в четверг утром. Никто из восьми пассажиров микроавтобуса за медицинской помощью не обращался, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В четверг около 08:20 по местному времени (06:20 мск) столкнулись маршрутное такси "Газель-Луидор" и легковой автомобиль Renault на проспекте Карла Маркса. Это центральная улица города. В ходе столкновения маршрутка упала на бок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент ДТП в микроавтобусе находились восемь взрослых пассажиров. "После инцидента они разошлись по своим делам. На месте ДТП за медицинской помощью никто не обращался. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины ДТП", - добавил он.