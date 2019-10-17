Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Тюмени на 1,2 млн рублей

Мужчина арестован

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Тюмени злоумышленника, который в ходе разбойного нападения украл из банка 1,2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленник, лицо которого было скрыто под маской, ворвался в помещение банка на улице Щербакова города Тюмени. Угрожая работникам организации предметом, похожим на пистолет, он похитил денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. рублей и скрылся", - рассказала она.

Как отметила Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении разбойного нападения задержан уроженец одной из республик Закавказья", - уточнила представитель ведомства.

В настоящее время в отношении злоумышленника суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, фигурант потратил похищенные деньги на погашение своих долговых обязательств и личные нужды.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Противников закрытия на ремонт курганского туберкулезного диспансера доставили в полицию
Медучреждение в поселке Чернавском приостановило деятельность в связи с капитальным ремонтом, несколько пациентов не согласились переходить в другие корпус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС