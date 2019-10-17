Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Тюмени на 1,2 млн рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Тюмени злоумышленника, который в ходе разбойного нападения украл из банка 1,2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленник, лицо которого было скрыто под маской, ворвался в помещение банка на улице Щербакова города Тюмени. Угрожая работникам организации предметом, похожим на пистолет, он похитил денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. рублей и скрылся", - рассказала она.

Как отметила Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении разбойного нападения задержан уроженец одной из республик Закавказья", - уточнила представитель ведомства.

В настоящее время в отношении злоумышленника суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, фигурант потратил похищенные деньги на погашение своих долговых обязательств и личные нужды.