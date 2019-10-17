Горздрав Челябинска опроверг массовое увольнение врачей из травмпункта больницы

ТАСС, 17 октября. Только два врача уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, массового оттока специалистов нет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в челябинском горздраве.

Ранее местные СМИ сообщил, что в челябинской городской больнице № 6 начали массово увольняться сотрудники травмпункта из-за недовольства уровнем зарплаты. По информации изданий, ушли три врача-травматолога, в связи с чем дежурить стало некому, а также ряд специалистов из других служб.

"С июня по октябрь 2019 года из травмпункта челябинской городской больницы № 6 уволено только два врача по собственному желанию (один из них в настоящее время работает в травмпункте на условиях внешнего совместительства)", - сказал собеседник агентства, не став пояснять, действительно ли врачи ушли из-за недовольства уровнем зарплат.

По его словам, в настоящее время круглосуточно первичный прием пациентов травмпункта ведут врачи-травматологи по установленному графику. "Повторный прием ведут два врача-травматолога травмпункта. Медицинская помощь пациентам, обратившимся в травмпункт, оказывается своевременно", - пояснил собеседник агентства.