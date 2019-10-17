Связисты ЦВО впервые отработали развертывание новых командных пунктов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады управления Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области, в октябре впервые развернули новейшие комплексы связи АПЕ-5, поставленные им в этом году, сообщил журналистам заместитель начальника штаба округа полковник Геннадий Тучин в преддверии 100-летия со дня создания войск связи.

"В ходе учения военные связисты совершили марш на полигон и замаскировали развернутые пункты управления, в состав которых вошли современные комплексы АПЕ-5, предназначенные для автоматизации управления и обмена информацией с руководящим составом соединений и частей в полевых условиях. Применение АПЕ-5 позволило связистам ЦВО сократить время развертывания в два раза, исключив подвоз дополнительных элементов рабочих мест, компьютеров и локальной сети", - сказал Тучин, уточнив, что действия были отработаны в ходе тактико-специальных учений по управлению войсками, завершившихся в четверг на полигоне под Екатеринбургом.

По его словам, комплексы АПЕ-5 поступили в ЦВО в этом году на вооружение бригады связи в Свердловской области, а также в общевойсковые армии в Сибири и Поволжье. В учениях приняли участие свыше 500 военнослужащих.

Новейший комплекс связи АПЕ-5 в базовой комплектации оснащен вмонтированными серверами, устройствами аудио- и видеоконференции, двухсекционными рабочими местами с видеостенами. Автономность работы поддерживается при помощи штатного электрогенератора, способного поддерживать требуемую мощь для бесперебойной работы 11 автоматизированных рабочих мест, видеоконференции высокой четкости и до 15 телефонных аппаратов открытой и защищенной связи и системы кондиционирования.

АПЕ-5 установлены на базе автомобиля "Камаз" и дополнительно включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС и устройство обработки картографической информации.

20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета Советской России было учреждено Управление связи РККА - центральный орган по руководству военной связью. С этого документа началось становление и развитие войск связи России, а сама дата узаконена как День связиста.