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Против адвоката в Югре возбудили дело о мошенничестве на 2,5 млн рублей

По данным следствия, он требовал с подзащитного деньги взамен на возможность освобождения из-под стражи и вынесения оправдательного приговора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), который подозревается в требовании с подзащитного 2,5 млн рублей взамен на возможность освобождения из-под стражи и вынесения оправдательного приговора. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального следственного управления.

"Следственными органами СК России по Югре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, адвокат осуществлял защиту жителя Сургута по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества. Адвокат сообщил ему, что может способствовать освобождению из-под стражи, а в дальнейшем - вынесению оправдательного приговора.

"За эту услугу предложил передать ему 2,5 млн рублей, которые якобы предназначались в качестве взятки какому-то должностному лицу в суде, способному повлиять на изменение меры пресечения. При этом реальных договоренностей и возможности повлиять на изменение меры пресечения у адвоката не имелось. По версии следствия, он был намерен присвоить эти деньги с целью личного обогащения", - говорится в сообщении.

16 октября при передаче части оговоренной суммы адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что преступление выявлено при взаимодействии следователей СК РФ с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области. Следователи намерены подать ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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