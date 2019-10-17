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Свердловский омбудсмен: ребенку убитой в Екатеринбурге женщины окажут необходимую помощь

Игорь Мороков сообщил, что опека, скорее всего, будет закреплена за бабушкой девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Власти готовы оказать семье и ребенку убитой в Екатеринбурге при попытке продажи машины Ксении Каторгиной, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

"Случай ужасный. Мы сразу взяли эту ситуацию на контроль. Связались с Каменском-Уральским (там проживает мать убитой, у нее сейчас находится 9-летняя дочь Ксении - прим. ТАСС), опека, скорее всего, будет закреплена за бабушкой. Специалисты Минсоцполитики готовы оказать всю необходимую помощь, с ребенком и семьей готовы работать психологи, если такая помощь понадобится. Мы отслеживаем эту ситуацию", - сказал Мороков.

Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, после того, как отправилась на встречу с покупателем своего автомобиля. Во вторник тело женщины было найдено на окраине Екатеринбурга, а по подозрению в ее убийстве были задержаны три человека, в четверг суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

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РоссияСвердловская область
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