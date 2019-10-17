Депутат в Югре стал фигурантом дела об использовании подложного диплома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата думы города Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), подозреваемого в использовании подложного диплома об образовании, прокуратура признала возбуждение дела законным. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой автономного округа признано законным возбуждение уголовного дела в отношении депутата думы Пыть-Яха по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, депутат в июле 2018 года с целью трудоустройства на руководящую должность в муниципальное предприятие предоставил в отдел кадров администрации Пыть-Яха заведомо подложный диплом о получении им среднего профессионального образования.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, депутат сложил свои полномочия. "Он написал заявление по собственному желанию", - пояснил собеседник агентства.