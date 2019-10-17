Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дочка "Газпрома" планирует в 2022 г. открыть в Нижнем Тагиле комплекс по производству СПГ

Гендиректор компании "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков отметил, что оценочная стоимость строительства объекта составляет около 1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. "Газпром трансгаз Екатеринбург" планирует в 2022 году открыть в Нижнем Тагиле комплекс по производству СПГ. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг гендиректор компании Алексей Крюков.

"Я думаю, что проектирование [комплекса по производству СПГ в Нижнем Тагиле] в следующем году будет закончено, 2021-2022 год - это стройка и ввод в эксплуатацию. Пока эти временные коридоры мы держим", - сказал он.

Крюков отметил, что первые устные договоренности с правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила уже получены.

"Область идет нам на встречу. <…> По [Нижнему] Тагилу - там необходимо выносить из городской застройки те земли, где будет размещен этот объект. Планируются к пересмотру границы населенного пункта. Сегодня достигнуты устные договоренности, сейчас в процессе оформление данной земли", - пояснил он.

Крюков уточнил, что на данном этапе оценочная стоимость строительства объекта составляет около 1 млрд рублей инвестиций. Новое производство обеспечит рабочими местами порядка 50-55 человек. Ожидается, что производимый СПГ сможет заинтересовать покупателей из Казахстана и соседних регионов.

"Газпром трансгаз Екатеринбург" - дочернее общество ПАО "Газпром". Оно обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Третье дело возбудили на подозреваемого в убийстве женщины при продаже машины на Урале
Ранее полиция задержала троих подозреваемых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС