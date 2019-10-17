Дочка "Газпрома" планирует в 2022 г. открыть в Нижнем Тагиле комплекс по производству СПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. "Газпром трансгаз Екатеринбург" планирует в 2022 году открыть в Нижнем Тагиле комплекс по производству СПГ. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг гендиректор компании Алексей Крюков.

"Я думаю, что проектирование [комплекса по производству СПГ в Нижнем Тагиле] в следующем году будет закончено, 2021-2022 год - это стройка и ввод в эксплуатацию. Пока эти временные коридоры мы держим", - сказал он.

Крюков отметил, что первые устные договоренности с правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила уже получены.

"Область идет нам на встречу. <…> По [Нижнему] Тагилу - там необходимо выносить из городской застройки те земли, где будет размещен этот объект. Планируются к пересмотру границы населенного пункта. Сегодня достигнуты устные договоренности, сейчас в процессе оформление данной земли", - пояснил он.

Крюков уточнил, что на данном этапе оценочная стоимость строительства объекта составляет около 1 млрд рублей инвестиций. Новое производство обеспечит рабочими местами порядка 50-55 человек. Ожидается, что производимый СПГ сможет заинтересовать покупателей из Казахстана и соседних регионов.

"Газпром трансгаз Екатеринбург" - дочернее общество ПАО "Газпром". Оно обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей.