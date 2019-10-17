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Третье дело возбудили на подозреваемого в убийстве женщины при продаже машины на Урале

Ранее полиция задержала троих подозреваемых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" возбудили против одного из подозреваемых в убийстве женщины, которая пропала на Урале при продаже автомобиля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбург продавать свой автомобиль и не вернулась, была найдена мертвой 15 октября. У нее остался девятилетний ребенок. 17 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря.

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"В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), которое в данный момент находится на этапе расследования ", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в сентябре в полицию обратились представители коммерческой организации, предоставившей мужчине транспортное средство в аренду. В октябре представители компании написали заявление, в котором указали, что арендатор скрылся, не вернув принадлежащий организации автомобиль.

12 октября следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что ведутся поиски 27-летней женщины, возбуждены два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Разбой". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, задержаны трое подозреваемых: женщина и двое мужчин. Ранее один из подозреваемых признался, что группа изначально приняла решение об убийстве.

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Россия
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