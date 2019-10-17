Третье дело возбудили на подозреваемого в убийстве женщины при продаже машины на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" возбудили против одного из подозреваемых в убийстве женщины, которая пропала на Урале при продаже автомобиля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбург продавать свой автомобиль и не вернулась, была найдена мертвой 15 октября. У нее остался девятилетний ребенок. 17 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря.