Второй мост через Обь планируют построить в Югре к 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Второй мостовой переход через реку Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют построить к 2024 году. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок в кулуарах форума "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным связующим узлом, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского Федерального округа и России. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза. Строительство второго мостового перехода позволит устранить транспортные, инфраструктурные ограничения экономического развития автономного округа за счет увеличения пропускной способности.

"У нас сейчас объявлен конкурс, мы начинаем проектирование этого моста в этом году со сроком завершения в конце следующего года, и дальше мы надеемся, что в конце 2024 года мы запустим по нему движение", - сказал Гребешок.

По его словам, на проект, предположительно, будет затрачено порядка 40 млрд рублей.

"Идет процесс формирования федерального автодорожного коридора Тюмень - Салехард через Сургут. Мы видим этот мостовой переход как часть федерального коридора. Мы заинтересованы в его строительстве и готовы его софинансировать", - добавил директор департамента.

По данным региональных властей, ожидается, что длина основного моста через реку Обь составит 1,6 км, протяженность дорожной части - почти 44 км.

О форуме

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли. В первый день состоялось пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов.

В работе выставке участвуют около 6 тыс. человек, в том числе представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.