Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Второй мост через Обь планируют построить в Югре к 2024 году

Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок, на проект будет затрачено порядка 40 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Второй мостовой переход через реку Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют построить к 2024 году. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок в кулуарах форума "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным связующим узлом, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского Федерального округа и России. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза. Строительство второго мостового перехода позволит устранить транспортные, инфраструктурные ограничения экономического развития автономного округа за счет увеличения пропускной способности.

"У нас сейчас объявлен конкурс, мы начинаем проектирование этого моста в этом году со сроком завершения в конце следующего года, и дальше мы надеемся, что в конце 2024 года мы запустим по нему движение", - сказал Гребешок.

По его словам, на проект, предположительно, будет затрачено порядка 40 млрд рублей.

"Идет процесс формирования федерального автодорожного коридора Тюмень - Салехард через Сургут. Мы видим этот мостовой переход как часть федерального коридора. Мы заинтересованы в его строительстве и готовы его софинансировать", - добавил директор департамента.

По данным региональных властей, ожидается, что длина основного моста через реку Обь составит 1,6 км, протяженность дорожной части - почти 44 км.

О форуме

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли. В первый день состоялось пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов.

В работе выставке участвуют около 6 тыс. человек, в том числе представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Третье дело возбудили на подозреваемого в убийстве женщины при продаже машины на Урале
Ранее полиция задержала троих подозреваемых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС