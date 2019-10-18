В Нефтеюганске установили памятник 10 юным спортсменам, погибшим в ДТП в 2016 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. Памятник спортсменам детской команды по акробатике, погибшим в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в конце 2016 года, установлен в Нефтеюганске. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Вчера установили памятник рядом со спортивным комплексом "Сибиряк", где занимались дети. В ходе мероприятия присутствовали родители погибших детей. <…> Точная дата открытия пока не известна. Она еще не обсуждалась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, памятник был изготовлен мастером в Санкт-Петербурге и оттуда доставлен в Нефтеюганск. "Впереди еще благоустройство территории возле памятника", - добавил он.

Ранее один из родителей погибшего ребенка Сергей Калашник сообщил ТАСС, что стоимость работ по возведению памятника оценивалась в сумму около 9 млн рублей. По его словам, над памятником размером четыре на три метра работал скульптор из Санкт-Петербурга Игорь Селиверстов.

Дело о ДТП с 10 погибшими детьми

Воспитанники и тренерский состав спортивной школы "Сибиряк" 4 декабря 2016 года выехали из Ханты-Мансийска в сторону Нефтеюганска на автобусе. В салоне находились 33 человека. После столкновения с тягачом Volvo, водитель которого выехал на встречную полосу, автобус изменил траекторию и сам оказался на встречной полосе, после чего столкнулся с тягачом Scania. В результате погибли 10 детей - пассажиров автобуса, еще 19 человек, в том числе 16 детей, пострадали.