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Свердловский губернатор предложил перенести здания госвласти на окраину Екатеринбурга

По мнению Евгения Куйвашева, это позволит разгрузить современный центр города с высоким автомобильным трафиком
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Егор Алеев/ТАСС
Описание
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Егор Алеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил перенести из центра Екатеринбурга в пока не освоенный район здания государственной власти. Это позволит разгрузить трафик в городе, сообщается в пятницу в статье губернатора региона Евгения Куйвашева в "Областной газете", являющейся официальным публикатором нормативно-правовых актов области.

"Я дал поручение правительству Свердловской области проработать вопрос переноса административных зданий органов государственной власти в район ВИЗ-Правобережный. Безусловно, это решение требует тщательного анализа и не является первостепенным, но один аргумент в его пользу очевиден - появляется возможность разгрузить современный центр Екатеринбурга, который буквально задыхается от автомобильного трафика", - говорится в сообщении.

Общая площадь освоения района составит 500 га, значительная часть его территории отведена под жилую застройку. Уже утвержден проект планировки района с зелеными зонами, общественными пространствами, социальными учреждениями. Набережная Верх-Исетского пруда, рядом с которым появится новый район, станет дополнительным центром развития города, объединившим административный, деловой, финансовый, культурный, спортивный потенциал.

Ранее в районе планировалось построить Экспо-парк, если бы город выиграл право проведения выставки ЭКСПО-2025. После того, как выставку было решено проводить в Осаке, власти продолжили проектирование района.

"Областная газета" - общественно-политическая газета на русском языке, издаваемая в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года. В газете публикуется официальная информация органов власти Свердловской области. С момента опубликования в "Областной газете" в установленный законом срок нормативные правовые акты Свердловской области вступают в силу. Куйвашев стал первым губернатором, который стал публиковать свои ежегодные авторские программные статьи в "Областной газете".

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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