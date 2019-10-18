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Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед в регионах Урала

В Свердловской области температура воздуха ночью будет достигать минус восьми градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Мокрый снег и гололед ожидаются в регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службах региональных управлений МЧС и гидрометцентра в пятницу.

"[В Свердловской области] облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, ночью на юге до сильного, местами слабые гололедные явления: налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица. Установление временного снежного покрова", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону. Уточняется, что температура воздуха ночью будет достигать минус восьми градусов, а днем - один градус тепла.

В Челябинской области в четверг вечером прошел небольшой дождь с мокрым снегом. По данным синоптиков, утром в пятницу в регионе преобладает облачная погода. В большинстве районов области прошли небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Как передает корреспондент ТАСС, непосредственно в областном центре осадков утром не было. В субботу синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Синоптики Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют облачную погоду и мокрый снег, которые продлятся до конца субботы. Температура воздуха ожидается в районе от минус семи градусов до плюс пяти градусов. В свою очередь Зауральская ГИБДД предупредила водителей о гололедице на дорогах. "В связи с прогнозируемым ухудшением дорожно-метеорологических условий Госавтоинспекция Зауралья рекомендует водителям не откладывать замену летних шин на зимние, а также быть особенно бдительными в изменившихся погодных условиях", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в УГИБДД по Тюменской области, в регионе возможны гололедные явления и ледяные дожди, а также обледенение проезжей части, в первую очередь на искусственных мостовых сооружениях. Первый гололед в области уже зафиксирован на региональной дороге Тюмень - Нижняя Тавда. По сообщению Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночные температуры в области могут понизиться до минус пяти градусов.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе ожидаются ветер северных направлений порывистый, температура ночью до минус восьми градусов, днем до плюс трех градусов. Осадков не ожидается. В северных муниципалитетах Югры ночью до минус 13 градусов, днем до плюс трех градусов.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округ
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