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Экипажи Су-34 уничтожили подземный штаб противника на учениях в Курганской области

Летчики отработали пилотирование на малых высотах, находясь вне доступа средств обнаружения ПВО

ТАСС, 18 октября. Экипажи 12 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 челябинской смешанной авиационной дивизии уничтожили подземный штаб условного противника на учениях в Курганской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в пятницу.

"По легенде учений, в районе боевого применения противник развернул эшелонированную систему противовоздушной обороны (ПВО). Взлетев с аэродрома базирования в режиме радиомолчания, экипажи Су-34 отработали пилотирование на малых высотах, находясь вне доступа средств обнаружения ПВО условного противника. В районе боевого применения экипажи бомбардировщиков преодолели системы ПВО противника, используя бортовые средства радиоэлектронного противодействия "Хибины". Исказив сигнал радиолокационных станций сопровождения, пилоты выполнили резкий набор высоты и заход на цель, уничтожив ракетно-бомбовым ударом заглубленный штаб условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего к учению привлекалось до 12 самолетов, 70 единиц аэродромной техники и свыше 500 специалистов служб наземного обеспечения полетов.

Теги
РоссияКурганская областьЧелябинская область
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