Электропоезд "Ласточка" начнет курсировать из Перми в Екатеринбург в декабре 2019 года

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Электропоезд "Ласточка" начнет ходить по маршруту Пермь - Екатеринбург и обратно в декабре 2019 года. Об этом сообщил в ходе Пермского инженерно-промышленного форума замначальника Свердловской железной дороги (филиал компании "Российские железные дороги", РЖД) по Пермскому краю Артем Панов.

"В декабре текущего года электропоездами "Ласточка" будет "закрыто" прямое сообщение между городами Пермь - Екатеринбург", - сказал он.

Расстояние от Перми до Екатеринбурга составляет более 350 км, на пассажирском поезде его можно преодолеть примерно за пять-семь часов. "Ласточка" может разгоняться до 160 км/ч, соответственно, время в пути на этом электропоезде значительно сократится.

"Ласточка" - подвижной состав нового поколения. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Электропоезда "Ласточка" появились в Пермском крае 1 ноября 2018 года, два состава по пять вагонов курсируют в двух направлениях - из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы. В следующем году РЖД планируют запустить еще два новых маршрута - до Краснокамска и Чусового.

V Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. Форум проводится с 2014 года, за годы существования он собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных властей, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.