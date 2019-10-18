Экс-главврач больницы на Урале обвиняется в растрате и присвоении 23 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Бывший главный врач свердловской областной специализированной больницы медицинской реабилитации "Маян" обвиняется в растрате более 13 млн рублей и присвоении более 23 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ в пятницу.

"Прокуратура Талицкого района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГАУЗ Свердловской области "Областная специализированная больница медицинской реабилитации "Маян", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый растратил денежные средства учреждения на сумму более 13 млн рублей путем оплаты по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Обвиняемый давал указания бухгалтерии оплачивать счета за услуги, которые фактически не были оказаны. Кроме того, бывшему главврачу инкриминируется присвоение денежных средств учреждения на сумму более 10 млн рублей путем оплаты счетов, выставленных индивидуальными предпринимателями, которые также фактически не оказывали услуг больнице. Впоследствии денежные средства, выплаченные предпринимателям, зачислены на личные счеты обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд Свердловской области для рассмотрения по существу.