Обвиняемый в убийстве жены челябинский депутат останется под стражей до 21 января

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Карталинский городской суд Челябинской области в пятницу продлил на три месяца меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в убийстве жены депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову. Об этом журналистам сообщили в суде.

"Сегодня постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого Зарипова продлен на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 21 января 2020 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, депутат в ночь на 21 августа во время бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Зарипов является членом "Единой России". В партии заявили, что приостановят его членство на время следствия.