Прокуратура выявила нарушения у перевозчика, чей автобус врезался в стену в Перми

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура выявила многочисленные нарушений у перевозчика, чей автобус в августе попал в ДТП в Орджоникидзевском районе Перми, в результате которого погибли два человека и более 30 пострадали, говорится в пятницу на сайте надзорного ведомства.

"Прокуратура подвела итоги внеплановой проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиками Орджоникидзевского района, в том числе организацией, обслуживающей городской автобусный маршрут № 53. Основанием для проведения надзорных мероприятий явилось дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 17 августа 2019 года с участием городского автобуса. Установлено, что ООО "Дизель" и ИП Дробининым П. П., являющимися перевозчиками на данном маршруте, допускались многочисленные нарушения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушения были допущены в лицензионных требованиях, в требованиях по охране труда. Также, по информации прокуратуры, нарушения выявили при проведении медосмотров водителей, техосмотров транспортных средств, формировании графиков работы водителей.

По итогам проверки директору ООО "Дизель" и указанному предпринимателю внесены представления, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ ("Нарушение требований охраны труда"). Также для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности по частям 3, 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии") данные отправили в Ространснадзор.

Авария произошла 17 августа, автобус врезался в стену здания в Орджоникидзевском районе. Погибли два человека, более 30 пострадали. Администрация Перми сообщала, что предварительной причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса. По факту происшествия возбудили уголовное дело, водитель был задержан, но позже ему избрали принудительную меру в виде обязательства о явке. Перевозчик - индивидуальный предприниматель - в пятницу, 18 октября, был арестован на два месяца.