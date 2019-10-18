На Ямале обнаружили крупное лежбище моржей

ТАСС, 18 октября. Лежбище моржей обнаружили на берегу полуострова Ямал, по подсчетам, на берег вышли более тысячи особей. Раньше считалось, что в этом районе возможны единичные выходы моржей, сообщили в Научно-экспедиционном центре по исследованию морских млекопитающих.

"На лежбище были проведены учеты с воздуха с использованием квадрокоптера, которые достоверно подтвердили, что здесь отдыхает более тысячи моржей. Особую значимость ему придает и то, что помимо взрослых животных здесь отдыхают самки с детенышами разного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте в пятницу.

Как пояснили в центре, ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, а постоянные лежбища животные здесь не формировали. "В настоящее время исследователи затрудняются однозначно определить главную причину формирования столь крупного лежбища, для этого потребуется проведение дополнительных работ. В то же время уже сейчас понятно, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы в условиях активного хозяйственного освоения региона на фоне глобальных климатических изменений, сохранить для моржей возможность отдыхать на этом побережье", - уточняется в сообщении.