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На Ямале обнаружили крупное лежбище моржей

На берег вышли более тысячи особей

ТАСС, 18 октября. Лежбище моржей обнаружили на берегу полуострова Ямал, по подсчетам, на берег вышли более тысячи особей. Раньше считалось, что в этом районе возможны единичные выходы моржей, сообщили в Научно-экспедиционном центре по исследованию морских млекопитающих.

"На лежбище были проведены учеты с воздуха с использованием квадрокоптера, которые достоверно подтвердили, что здесь отдыхает более тысячи моржей. Особую значимость ему придает и то, что помимо взрослых животных здесь отдыхают самки с детенышами разного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте в пятницу.

Как пояснили в центре, ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, а постоянные лежбища животные здесь не формировали. "В настоящее время исследователи затрудняются однозначно определить главную причину формирования столь крупного лежбища, для этого потребуется проведение дополнительных работ. В то же время уже сейчас понятно, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы в условиях активного хозяйственного освоения региона на фоне глобальных климатических изменений, сохранить для моржей возможность отдыхать на этом побережье", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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