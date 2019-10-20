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Челябинский губернатор поручил проверить информацию о нефтяном пятне в реке Миасс

Сейчас по поручению Алексея Текслера идет строительство отводного коллектора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил Минэкологии региона проверить информацию местных СМИ о появлении нефтяного пятна в реке Миасс. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Глава региона <...> дал поручение Министерству экологии провести детальную проверку по данному факту, зафиксировать нарушения. Система ливневых стоков работает так, что они попадают в реку. Сейчас по инициативе Алексея Текслера идет строительство отводного коллектора", - сказали в прес-службе.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что после дождя на поверхности реки Миасс появилось маслянистое пятно длиной в километр. Объем попавших в реку нефтепродуктов пока точно не известен.

Река Миасс - самый крупный приток реки Исеть. Ее длина составляет 658 км. Река протекает по территории Башкирии, Челябинской и Курганской областей.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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