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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Основные работы над собором в Екатеринбурге планируют завершить к 2023 году

По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, на внутреннюю отделку храма впоследствии может потребоваться еще не менее четырех лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Основные работы по строительству кафедрального собора Святой Екатерины удастся завершить в Екатеринбурге к 2023 году, когда будут отмечать 300-летие города. Однако после этого потребуется еще не менее четырех лет на отделку и убранство храма, сообщил ТАСС вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

В Екатеринбурге 13 октября прошел первый общегородской опрос, на котором горожане выбирали место строительства храма. По его итогам из двух площадок был выбран участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре. При этом власти отмечали риски того, что собор не удастся построить к юбилею, как это планировалось ранее.

"Я думаю, что к 2023 году внешний вид собора можно сделать, но полностью точно не успеем к 2023 году. Главное, чтобы было благоустройство и внешний вид. Внутренняя отделка может длиться 4-5 лет. Там сложные технологии", - сказал он.

Также Бидонько отметил, что на площадке за Макаровским мостом, за которую проголосовало 39,49% избирателей, не планируется возводить никаких религиозных сооружений.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. В настоящее время там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан - 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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