Врио главы Челябинска заявилась на участие в конкурсе по выборам мэра

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Врио главы Челябинска Наталья Котова в понедельник подала документы для участия в выборах главы городской администрации, сообщили ТАСС в пресс-службе городской думы.

Прием документов завершается в понедельник в 15:00 мск. Котова стала девятым претендентом на должность мэра. Комиссия Челябинской городской думы завершит все конкурсные процедуры по выборам нового главы города к декабрю текущего года.

"На текущий момент на должность главы Челябинска документы подали девять кандидатов в возрасте от 26 до 59 лет. Из них восемь мужчин", - сказали в пресс-службе.

Выборы главы Челябинска проводятся в связи с отставкой в июне 2019 года прежнего руководителя Владимира Елистратова. Тогда же врио мэра была назначена первый заместитель главы города Котова.

В числе заявившихся на участие в конкурсе: Максим Бакулин, офицер запаса, юрист; Георгий Невский, пенсионер МВД, общественный защитник; Виталий Евгеньев, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Березки"; Александр Нечепорук, независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы; Сергей Ворончихин, безработный; Сергей Кочетков, глава Металлургического района Челябинска; Сергей Любимкин, директор по строительству компании "ЭлектроСтройСервис"; Игорь Медведев, гендиректор НКО "Ассоциация "Челябинский региональный центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта".