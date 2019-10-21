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Интернет и телефон стали главными инструментами мошенников в Екатеринбурге

По данным полиции, всего за 9 месяцев 2019 года в городе было совершено 1,3 тыс. мошеннических действий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Интернет и телефон впервые стали главными инструментами мошенников для обмана граждан в Екатеринбурге, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник отделения по борьбе с мошенничествами УМВД России по городу Игорь Каргаполов.

"Количество преступлений, которые совершаются с использованием интернета и сотовой связи впервые превысило число, так скажем, классических преступлений, совершенных при непосредственном контакте с потерпевшим", - сказал Каргаполов.

Полицейский уточнил, что всего за 9 месяцев 2019 года на территории Екатеринбурга было совершено 1335 мошеннических действий, из которых 608 произошли при непосредственном контакте потерпевшего и злоумышленников, а 727 преступлений было совершено с использованием интернета и сотовой связи.

"Количество таких преступлений [с использованием средств связи] растет, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 30%", - добавил Каргаполов.

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РоссияСвердловская область
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